Pasta fredda: con tonno e pesto di limone, piatto estivo gustoso

In estate si cerca di evitare il più possibile di usare forni e altre soluzioni che scaldano la casa, la cucina e soprattutto ci facciano sudare. Quindi, perché non optare per una pasta fredda? Insalate di pasta, paste fredde, insalate di riso, sono tutti ottimi pranzi, pasti completi che ci fanno faticare pochissimo e sono anche buonissimi e piacevoli in estate. La pasta fredda tonno e pesto di limoni è un gustoso primo piatto estivo, sfizioso e semplice da preparare.

Inoltre, gli ingredienti sono semplici da trovare e da reperire in ogni negozio. Ci vogliono anche poche semplici mosse per ottenere tanto gusto per un piatto perfetto per i giorni più caldi, ricco di sapore e fresco. Vuoi portare in spiaggia un pasto ricco di sapori ma leggero? Questa pasta fa al caso tuo.

Ecco di seguito tutto quello che ti serve per fare la pasta fredda tonno e pesto di limoni. La ricetta facile che trovate di seguito sarà una grande soddisfazione da realizzare e ripetere ogni volta che vorrete combattere il caldo con un pranzo fresco.

Andiamo con gli ingredienti necessari per questa ricetta con le quantità utili per una bella ciotola da 4-6 persone. 400 g pasta, 160 g tonno sott’olio, 2 limoni (bio), 100 g grana (grattugiato), 100 ml olio extravergine d’oliva, 60 g pinoli, 1 spicchio aglio, basilico q.b., prezzemolo q.b., sale q.b.

Andiamo al procedimento per preparare questo piatto. Dunque, mettete sul fuoco una pentola capiente piena d’acqua per la cottura della pasta. Nel frattempo preparate il condimento.

Per il condimento. Lavate i limoni e asciugateli. Pelate la buccia con un pelapatate, evitando la parte bianca, mettetela in un mixer e spremete il succo. Filtratelo e aggiungetelo nel mixer con i pinoli, un ciuffo di basilico, un ciuffo di prezzemolo, l’aglio sbucciato e senza la parte centrale, il formaggio grattugiato, un pizzico di sale e 50 ml di olio extra vergine di oliva. A questo punto, azionate il mixer fino ad avere un composto omogeneo, poi unite a filo il resto dell’olio, fino ad ottenere una crema.

Quando l’acqua bolle, salatela e cuocete la pasta al dente. Scolatela, passatela sotto il getto dell’acqua corrente fredda per raffreddarla e poi mettetela in una ciotola.

Aggiungete il pesto di limoni preparato, mescolate a fondo, unite il tonno sgocciolato dall’olio e mescolate. Servite la pasta guarnendo a piacere con un po’ di prezzemolo tritato per colorarla ulteriormente.