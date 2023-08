Patate, è possibile averne in quantità nella dieta: ecco come fare senza mettere peso

Come ben sappiamo, data la loro versatilità e “onnipresenza”, le patate sono un alimento amato da tantissime persone. Spesso, un tempo, venivano associate ad un concetto di “light” sia nella cultura popolare, sia nella pubblicità. Si trattava di un alimento “povero” e quindi non pesante per una dieta utile a perdere peso.

Dietro questa idea apparentemente positiva si cela una realtà più complessa, ma comunque non dannosa o negativa. Sicuramente le patate hanno i loro vantaggi ma per renderle davvero utili per ogni tipologia di dieta, vanno mangiate in due modi precisi.

Il problema a cui far fronte in primo luogo risiede nel modo in cui si devono preparare e condire. Le patate fritte sono una abbondante fonte di calorie, e contribuiscono all’aumento di peso. Restano sempre una importante fonte di carboidrati, fibre, e minerali. Su tutti, contengono una buona quantità di potassio, come è risaputo e confermato da tutti gli studi.

La loro cottura è di fondamentale importanza per inserirle in una dieta sana ed equilibrata, soprattutto se si tratta di una dieta per perdere peso. Le patate possono coesistere con una dieta leggera e poco calorica, basta solo fare attenzione a qualche dettaglio.

Ecco due utili consigli per mangiare le patate. Primo consiglio: due o tre ore prima tagliate a pezzettini e lasciatele in una ciotola con dell’acqua fredda in frigorifero. Il perché? Una volta scolate una parte del loro amido rimarrà nel liquido.

Secondo consiglio: prediligete le patate fredde e non bollenti. In questo modo si permette la “retroazione” dell’amido. Ovvero? È quell’azione che aiuta ad abbassare l’indice glicemico.

Grazie a questi due semplici trucchetti inserire le patate nella dieta potrà essere ancora più semplice. Contrariamente a quanto si pensi, questo ortaggio può essere un’ottima a scelta per chi cerca di perdere peso. Con le alte temperature si possono trovare delle ricette semplici e veloci, tutte con ingrediente principale le patate.