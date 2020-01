Patrick Ray Pugliese: chi è, età, Grande Fratello Vip, Instagram

Patrick Ray Pugliese sarà un altro reduce delle gloriose edizioni del passato del Grande Fratello a partecipare alla versione VIP, davvero VIP, targata Alfonso Signorini e che andrà in onda da mercoledì 8 gennaio su Canale 5.

Tenendo conto che da dove è nato, Teheran, forse partirà per la prossima ‘grande guerra’, forse dovrebbero tutelarci tenendo in conto che noi italiani facciamo tornare al Grande fratello Vip Patric, il concorrente più divertente mai entrato.

Perché era strano, perché era buffo, perché sapeva godere del posto dove stava, adattarsi e sorridere sempre.

Il ritorno di Patrick è un toccasana per la televisione che sa divertirsi in modo semplice. Nato il 5 dicembre 1977, sulla carta è un conduttore televisivo, imprenditore e giornalista. Ottiene una grndissima popolarità partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello e per le imitazioni di Fabio De Luigi nei programi della Gialappa’s band, che ne fa un riferimento.

Da allora sono oltre quindici i programmi televisivi a cui ha partecipato. Tra questi spicca naturalmente il ruolo di inviato per Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Mediaset.

Ha fatto anche teatro e un video musicale.

Patrick è su Instagram con oltre 3 mila follower ma il numero dei suoi seguaci è destinato ad aumentare in relazione a ciò che accadrà nella casa più spiata d’Italia.

Per quanto riguarda la vita privata, Patrick è un papà e galeotta fu l’edizione 2012 del Grande Fratello dove, entrando come concorrente speciale, conobbe Martina Pascucci. Tra i due fu amore a prima vista e nel settembre del 2013 la coppia ebbe un figlio: il piccolo Leone.

Nel 2016, però, Patrick e Martina annunciarono la separazione su Instagram. Oggi Patrick ha una relazione con Sara Nana, nata dopo l’addio alla madre di suo figlio.

