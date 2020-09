Patrigno uccide bimba di 2 anni perché non fa la pipì sul vasino

Un uomo, il russo Anton Proskurin, è stato accusato di avere ucciso la sua figliastra di due anni, colpita 60 volte, perché non usava il vasino per fare la pipì. È accaduto nella Russia occidentale.

La piccola, con la testa «gonfiata orribilmente», come riportato su The Sun, è stata trovata dalla madre 25enne, Zinaida Proskurina.

La donna, di ritorno dal lavoro, ha chiamato un’ambulanza 24 ore dopo che la piccola ha smesso di respirare.L’uomo è stato arrestato.

Gli esami forensi hanno evidenziato che la piccola Ksenia è stata colpita 20 volte alla testa e circa 40 volte nel resto del corpo, causandole un’emorragia.

L’uomo, secondo gli investigatori, ha sistematicamente aggredito la bambina negli ultimi mesi della sua vita.

Secondo quanto riportato, la madre della piccola era a conoscenza degli abusi, avvenuti per diversi mesi, ma non ha fatto nulla per proteggere la figlia. Ha, invece, scattato delle foto della bambina maltrattata e le ha mostrato agli amici, dicendo che «erano per l’album della famiglia». La madre ha anche usato il trucco per mascherare i lividi di Ksenia.

Il procuratore Aleksandr Kanaev ha dichiarato ai media locali: «La violenza contro la piccola è durata mesi. I suoi genitori l’hanno trattata male e picchiata in molte occasioni. Nel maggio 2019 Proskurin ha tirato violentemente la bambina per un braccio e lo ha rotto. Lo ha fatto per punirla dopo essere caduta».

Un amico di famiglia ha detto ai giudici: «Una volta Proskurin ha preso a calci Ksenia nella pancia. È caduta a terra e ha pianto. Zinaida ha guardato sorridendo la scena. Ho cominciato a protestare ma ha detto che la bambina era cattiva e meritava una lezione». Peccato, però, che l’amico non ha denunciato la violenza alla polizia.

La donna è attualmente indagata per inadempienza ai doveri genitoriali. Anton Proskurin, guardia giurata, è accusato dell’omicidio ed è in galera.

