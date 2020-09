Paura alla festa di nozze, sposa investita dalle fiamme del flambé (VIDEO)

Paura durante un matrimonio in Sicilia. In una sala ricevimenti di Trabia, comune a pochi chilometri da Palermo, una sposa è stata investita dalle fiamme del flambé di benvenuto che le hanno investito prima il vestito e poi i capelli e il volto.

Per la donna, originaria di Borgetto, soccorsa subito dagli invitati con l’acqua, è stato necessario il ricovero in ospedale, al Civico del capoluogo palermitano, trasportata in ospedale dal personale del 118.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

L’incidente è avvenuto subito dopo l’entrata della coppia in sala. Dopo che i due si sono posizionati davanti al banco per le foto di rito, il maître ha cominciato ad usare il padellone e poi la fiamma che ha colpito in pieno volto la sposa.

