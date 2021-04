Cesara Buonamici e il marito Joshua Kalman sono stati vittime di una rapina.

La giornalista e il consorte si trovavano in auto sulle colline tra Firenze e Impruneta e sono stati fermati da due uomini non armati.

I due malviventi si sono impadroniti dei Rolex della coppia.

Paura per Cesara Buonamici e il marito Joshua Kalman. La vice direttrice del TG5 e il consorte, medico israeliano figlio di ebrei ungheresi sopravvissuti all’Olocausto, sono stati vittime di una rapina.

Il reato nella zona di Pozzolatico

Il reato è stato commesso nella zona di Pozzolatico, sulle colline tra Firenze e Impruneta. Qui, mentre si trovavano a bordo della loro auto, la Buonamici e Kalman sono stati fermati da due uomini disarmati e con il volto travisato.

LEGGI ANCHE: Chi è Joshua Kalman, il marito di Cesara Buonamici?

I malviventi si sono impadroniti dei Rolex della coppia e sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sia la Buonamici sia Kalman non hanno riportato ferite. Di questa rapina, che arriva a pochi giorni dal furto di un Daytona a una donna che si trovava in auto presso la locale Piazza Beccaria, si sta occupando la squadra mobile della questura di Firenze. Per ora, Cesara Buonamici non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questo spiacevole fatto.

LEGGI ANCHE: Chi è Adelaide, la sorella di Stefano de Martino?