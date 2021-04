Penne alla salsa di noci, la ricetta di un primo gustosissimo

Quando si parla di primi piatti gustosi, esistono tantissime alternative da prendere in considerazione.Tra queste, rientrano le penne alla salsa di noci. Come si preparano? Scopriamolo assieme nelle prossime righe!

Ingredienti

I dosaggi che andremo a elencare vanno bene per circa 4 persone.

360 grammi circa di penne

100/150 grammi di noci

30 grammi di pinoli

40 grammi di parmigiano reggiano

50 grammi di mollica di pane

Uno spicchio d’aglio

150 ml di latte

Olio EVO q.b.

LEGGI ANCHE: Penne all’arrabbiata, la ricetta perfetta per incantare gli ospiti

Svolgimento

La preparazione di questo piatto inizia cucinando le penne. Mentre la pasta è sul fuoco, bisogna dedicarsi alle noci, i cui gherigli vanno sbollentati per non più di 5 minuti. Nel frattempo, si mette il pane in ammollo nel latte. Quando ci si accorge che si è sufficientemente ammorbidito, lo si strizza energicamente.

Una volta arrivati a questo punto, si frullano assieme le noci – attenzione, bisogna privarle della pellicina – il formaggio, i pinoli e l’aglio, aggiungendo successivamente l’olio a filo. Se il composto non risulta sufficientemente cremoso, si può integrare del latte.

Questo sughetto va poi utilizzato per condire le penne. Prima di servirle in tavola, è opportuno aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura.

LEGGI ANCHE: Torta salata con salmone e zucchine, la ricetta passo passo