Pensi di conoscere tutto su Netflix? Ecco le cose che forse non sai

La risposta alla domanda: «Cos’è Netflix?» potrebbe sembrare banale. Molti di noi risponderebbero che: «Netflix è una piattaforma di streaming online». Affermazione totalmente corretta. Con questo articolo però vogliamo aggiungere qualche curiosità in più sul nostro ormai inseparabile ‘amico’.

Le origini

L’azienda Netflix è nata 23 anni fa, esattamente il 29 agosto 1997, a Scotts Valley in California. Gli autori di questa idea sono stati due ingegneri Marc Randolph e Reed Hastings, che nei primi anni si occupavano solamente di noleggio DVD e videogiochi di ogni genere. Gli utenti potevano ordinare i dischi sul portale online per poi riceverli comodamente a casa loro attraverso il servizio postale. Solo nel 2008 è iniziata la distribuzione online, di cui potevano usufruire soltanto gli abbonati. Nel 2013 Netflix è entrato nel settore della produzione con la sua prima serie House of Cards, iniziando da lì la scalata verso il successo con la produzione di film e telefilm “originali Netflix”.

I calzini Netflix

Quanti di voi conoscono i calzini di Netflix? Sì, avete capito bene. I calzini Netflix sono delle vere e proprie calze create con una caratteristica molto particolare. Tramite un insieme di piccoli sensori e di un accelerometro, collocato all’interno del calzino e collegato ad un particolare software, è possibile valutare lo stato di veglia. Nel momento in cui il sensore non avverte più alcun movimento, interrompe la riproduzione del contenuto Netflix.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2020, i favori dei bookmaker.

Binge-watching

Un elemento davvero importante della piattaforma è sicuramente il tanto amato auto-play. Nel momento in cui una puntata di una serie tv arriva alla conclusione, ecco che in automatico inizia l’episodio successivo. Il tutto senza dover cliccare o riprendere il telecomando che, nel frattempo, si è probabilmente incastrato tra i cuscini del divano. Il Binge-Watching è anticipato da un conto alla rovescia di un paio di secondi che dovrebbe dar il tempo di decidere se continuare o meno nella visione della serie tv… se solo il telecomando tornasse in tempo dal mondo parallelo dentro il divano.