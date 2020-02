Pensionato prende a pugni un rapinatore davanti al Bancomat (VIDEO)

Un pensionato della Gran Bretagna ha affrontato con coraggio un aspirante rapinatore davanti a uno sportello del bancomat.

L’uomo, un 77enne, aveva appena ritirato il contante quando un delinquente si è scagliato contro di lui per toglierglielo.

L’anziano, però, con un berretto, ha alzato i pugni e lo ha affrontato con le movenze e i colpi tipici di un pugile. Il tutto catturato dalle telecamere della videosorveglianza.

Il 77enne ha anche gridato al criminale: «Dai, allora?», costringendolo alla fuga, a mani vuote. È successo a Cardiff, nel Galles.

Naturalmente le gesta eroiche del pensionato sono finite sul web dopo che la polizia ha reso pubblico il filmato con l’obiettivo di ottenere le informazioni per arrestare il rapinatore.

Un utente del social media ha scritto: «Spero che il vecchio sia a posto dopo il suo incontro di boxe. Si merita la cintura di Lonsdale!», ovvero un’azienda britannica di indumenti sportivi. E un altro: «È una leggenda assoluta».

Le forze dell’ordine stanno ora dando la caccia al rapinatore e hanno informato che, al momento del fatto, aveva uno zaino nero e indossava un giubbotto ad alta visibilità e un cappello nero con un motivo bianco sul davanti.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 6 del mattino del 5 febbraio, in un negozio di Colchester Avenue. L’agente investigativo Stephen Mayne, come riportato dal tabloid britannico The Sun, ha dichiarato: «La vittima in questo caso ha mostrato un grande coraggio, tuttavia è rimasto scosso. Incoraggiamo chiunque lo conosca a farsi avanti, per favore».

