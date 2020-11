Per il mese di dicembre 2020, potrebbero essere anticipati i termini di pagamento delle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS (p.e. trattamenti pensionistici, indennità di accompagnamento per gli invalidi civili etc.).

Le notizie ufficiali in merito devono ancora arrivare. Di certo c’è che Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha firmato l’ordinanza che dispone anche per l’ultimo mese del 2020 e per novembre quanto è successo per i mesi precedenti.

Cosa dice la nota del Dipartimento?

Come per i mesi precedenti, anche in questo caso nella nota di Dipartimento si legge che, con lo scopo di consentire un accesso scaglionato agli uffici postali, è previsto un anticipo delle competenze previdenziali, 13esima compresa, tra il 25 novembre e il 1° dicembre.

Calendario dei pagamenti

Il pagamento anticipato dei trattamenti pensionistici la cui partenza è prevista per il 25 novembre si articola sulla base di una suddivisione per iniziali di cognome. Ecco il calendario:

Beneficiari il cui cognome inizia per A e B : pagamento dei trattamenti previdenziali mercoledì 25 novembre

: pagamento dei trattamenti previdenziali mercoledì 25 novembre Beneficiari il cui cognome inizia per C e D : pagamento dei trattamenti previdenziali giovedì 26 novembre

: pagamento dei trattamenti previdenziali giovedì 26 novembre Beneficiari il cui cognome inizia per lettere comprese tra la E e la K : pagamento dei trattamenti previdenziali venerdì 27 novembre

: pagamento dei trattamenti previdenziali venerdì 27 novembre Beneficiari il cui cognome inizia per lettere comprese tra la L e la O : pagamento dei trattamenti previdenziali sabato 28 novembre

: pagamento dei trattamenti previdenziali sabato 28 novembre Beneficiari il cui cognome inizia per lettere comprese tra la P e la R : pagamento dei trattamenti previdenziali lunedì 30 novembre

: pagamento dei trattamenti previdenziali lunedì 30 novembre Beneficiari il cui cognome inizia per lettere comprese tra la S e la Z: pagamento dei trattamenti previdenziali martedì 1° dicembre

Facciamo altresì presente che per i beneficiari titolari di libretto di risparmio, carta PostePay Evolution e conto BancoPosta riceveranno il pagamento il 25 novembre.

