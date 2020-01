Perché alle donne piacciono di più gli uomini con la barba?

Per rendersene conto basta fare un giro sui social o, semplicemente, guardarsi attorno per strada. Se fino a qualche anno fa la barba era prerogativa estetica di uomini di mare, al giorno d’oggi sono sempre di più gli uomini con la barba.

Conosciuti come hipster, gli uomini che dedicano molta cura alla propria barba spendono tempo e energie per farla apparire bella. Tutto questo ha dei risultati per quanto riguarda il rapporto con l’altro sesso? Nelle prossime righe, vediamo assieme qualche informazione interessante al proposito.

Lo studio scientifico

Per capire cosa pensano le donne degli uomini dalla barba particolarmente folta e curata, due equipe di esperti, attive rispettivamente presso l’Università del Queensland e l’Università di Stirling, hanno effettuato uno studio i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Royal Society Open Science.

Gli esperti sopra citati hanno reclutato un campione di 919 donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni ed eterosessuali. Alle donne appena citate sono state mostrate foto di tre volti maschili. Gli studiosi hanno inoltre chiesto loro di valutarne l’attrattiva nell’ottica di potenziali relazioni sentimentali (sia a breve, sia a lungo termine).

I professionisti che hanno condotto lo studio hanno mostrato i volti in questione in due versioni: una glabra e una con la barba. Gli studiosi hanno altresì individuato cinque livelli di mascolinità, definiti da dettagli come la barba folta, ma anche la mascella, la fronte prominente e gli occhi stretti e profondi.

Alle donne coinvolte nello studio è stato somministrato anche un questionario per valutare la loro eventuale voglia di avere figli, così come la repulsione nei confronti dei parassiti che vivono sul corpo umano.

I risultati

Gli studiosi hanno scoperto che, in linea di massima, i volti più mascolini sono più apprezzati. Le donne coinvolte nel campione hanno orientato le loro preferenze verso gli uomini barbuti piuttosto che su quelli ben rasati.

Il team ha inoltre riscontrato che le partecipanti allo studio che hanno riportato livelli più alti di disgusto verso gli ectoparassiti – pulci e pidocchi – hanno trovato in generale le barbe meno allettanti.

Non c’è che dire: alle donne gli uomini con la barba piacciono! Lo studio è stato effettuato su un campione ristretto di persone, ma si tratta di uno tra i tanti effettuati e grazie ai quali è stato possibile scoprire che, in generale, la barba maschile comunica una maggior capacità di dominare a livello sia fisico, sia sociale.

