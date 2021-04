Perché Can Yaman è scomparso da Instagram?

Can Yaman, l’attore turco protagonista di Daydreamer – le Ali del Sogno, ha cancellato il suo profilo Instagram.

Da parte sua, non sono arrivate dichiarazioni.

Il divo, fidanzato con Diletta Leotta, in passato ha chiuso definitivamente Twitter.

Can Yaman è sparito da un giorno all’altro da Instagram. Il profilo dell’attore turco, seguito da diversi milioni di persone, non è più visibile.

Can Yaman, le ipotesi sulla scomparsa da Instagram

Sono diverse le ipotesi chiamate in causa per spiegare la scomparsa da Instagram di Can Yaman. C’è chi parla di un attacco hacker e chi, invece, ricorda che l’attore turco, legato a Diletta Leotta, non è nuovo agli adii social.

In passato, infatti, l’attore ha cancellato Twitter per non tornare più sul social dei cinguettii. Come gà detto, da parte sua non sono arrivate dichiarazioni in merito al vero motivo dell’addio a Instagram. Neppure Diletta Leotta, attivissima sul social sopra ricordato, sono arrivati commenti.

La coppia, come gli amanti del gossip sanno, ha rimandato le nozze, che avrebbero dovuto svolgersi nel mese di agosto. C’è chi addirittura parla di crisi, chiamando in causa l’assenza, da diversi giorni, di foto di coppia e alcune affermazioni della Leotta, che durante la trasmissione che conduce su Radio 105 ha dichiarato, senza specificare il motivo, di essere triste.

