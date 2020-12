Perché Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il Grande Fratello VIP?

Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti più amati dell’edizione del reality ancora in corso – durerà fino a febbraio 2021 – la ex moglie di Briatore, nonostante l’insistenza del conduttore Alfonso Signorini, ha scelto di varcare la porta rossa.

Elisabetta Gregoraci: perché lascera il GF Vip?

“Nathan ha bisogno di me e io di lui”: con queste parole, Elisabetta Gregoraci ha riassunto il motivo dietro alla decisione di abbandonare la casa del GF. Come già detto, non sono valse le insistenze di Alfonso Signorini,che ha spiegato alla conduttrice di Battiti che si tratta comunque di un altro mese e mezzo, facendo presente la possibilità di vedere comunque il figlio a Natale (con modalità che sarebbero state decise dalla produzione).

In cucurio con Petrelli

Di Elisabetta Gregoraci nella casa del GF Vip si è parlato anche e soprattutto per via del suo rapporto con l’ex velino Pierpaolo Petrelli.

Protagonisti di quello che molti vorrebbero vedere trasformarsi in amore, l’ex velino e la ex moglie di Briatore rimarranno fino a lunedì 7 dicembre. La decisione di trascorrere il week end lontani dagli altri inquilini è stata presa a seguito di un invito di Alfonso Signorini, che ha consigliato alla Gregoraci di farlo in quanto, a suo avviso, guardando al futuro avrebbe fatto bene sia a lei, sia a Petrelli. Ora non resta che attendere lunedì per vedere se Elisabetta Gregoraci deciderà di varcare effettivamente la porta rossa e di uscire dal loft più spiato d’Italia.

