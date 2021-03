Perché Lodovica Comello non condurrà la finale di Italia’s Got Talent?

Lodovia Comello non sarà presente per il secondo anno alla finale di Italia’s Got Talent.

La conduttrice è positiva al Covid.

A sostituirla ci sarà Enrico Papi.

Lodovica Comello non condurrà la finale di Italia’s Got Talent. Al suo posto, stasera, ci sarà Enrico Papi. Come mai la presentatrice quasi 31enne – li compie il 19 aprile – sarà assente? Scopriamolo nelle prossime righe.

Lodovica Comello positiva al Covid: niente finale di Italia’s Got Talent (per il secondo anno)

Lodovica Comello non presenzierà alla finale di Italia’s Got Talent perché positiva al Covid. A comunicarlo è stata lei stessa su Instagram.

Ho aspettato a comunicarlo perché fino all’ultimo c’era la speranza che la situazione cambiasse, ma invece no, per la serie mai una gioia e la vita mi sorride, giorni fa sono risultata positiva al Covid e domani alla finale di Italia’s Got Talent, di nuovo, per il secondo anno consecutivo non ci sarò.

La conduttrice friulana era già stata assente lo scorso anno per via dell’arrivo del piccolo Teo, nato dall’amore per il marito Tomas Goldschmidt. Come già detto, al suo posto ci sarà Enrico Papi. Gli scranni dei giudici, come ben sanno i fan del programma, sono occupati da Frank Matano, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Federica Pellegrini.

