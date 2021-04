Perché Meghan Markle non parteciperà ai funerali del Principe Filippo?

Meghan Markle non è volata a Londra con il marito Harry per i funerali del Principe Filippo.

Le esequie private del marito della Regina Elisabetta si terranno sabato 17 aprile 2021.

Il motivo dell’assenza dell’ex attrice non è legato all’intervista a Oprah.

Harry è a Londra per le esequie, che si terranno sabato, di Filippo di Edimburgo. Il consorte della Regina Elisabetta, venuto a mancare il 9 aprile a 99 anni, verrà omaggiato con una cerimonia funebre, per sua volontà privata, nella Cappella di San Giorgio, luogo di culto privato all’interno del Castello di Windsor.

Perché non ci sarà Meghan Markle

Il secondogenito di Carlo d’Inghilterra ha raggiunto Londra da Los Angeles, dove risiede da un anno circa con la moglie e il piccolo Archie, da solo. Come mai Meghan Markle non presenzierà ai funerali del nonno del marito?

L’assenza dell’ex attrice di Suits è stata vista da molti come una conseguenza dell’intervista rilasciata dalla coppia all’amica Oprah Winfrey, occasione che ha visto Meghan puntare il dito contro la casa reale inglese, lanciando accuse di razzismo a un non definito membro.

A quanto pare, l’intervista non sarebbe in alcun modo legata a questa situazione. A specificarlo ci ha pensato Omid Scobie, co-autore della biografia dei Sussex Finding Freedom, che ha parlato della rivelazione di una fonte in merito al fatto che Meghan, incinta di una bambina, non avrebbe ricevuto l’autorizzazione da parte del suo medico a viaggiare.

