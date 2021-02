Perché Sabrina Ferilli non ha mai avuto figli?

Sabrina Ferilli , 57 anni a giugno, è una delle attrici più belle e talentuose del nostro cinema.

Sabrina Ferilli è una delle artiste italiane più amate. Attrice di talento, ha alle spalle una carriera ricca di successi. Molto riservata sulla sua vita privata – la 57enne romana compie gli anni il 28 giugno – la Ferilli non ha figli. Come mai? A rispondere a questa delicatissima domanda ci ha pensato lei stessa qualche anno fa in occasione di un’intervista a La Stampa.

Sabrina Ferilli: “Ecco perché non ho mai avuto figli”

Sabrina Ferilli ha spiegato chiaramente il motivo per cui non è diventata madre.

Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata.

Non c’è che dire: soprattutto le ultime parole di questa dichiarazione sarebbero da sottolineare a lettere d’oro. Ogni donna infatti ha il suo percorso da vivere al massimo, valorizzandolo e rispettando le scelte altrui, che hanno implicazioni impossibili da indagare per chi non le vive in prima persona!

Tornando alla Ferilli e alla sua vita privata, ricordiamo che l’attrice è sposata con il super manager Flavio Cattaneo. Questo amore, arrivato nella sua vita dopo il matrimonio con Andrea Perrone, è stato coronato con un sì segreto celebrato a Parigi nel 2011, nozze delle quali si è avuta notizia – l’attrice e il consorte sono molto discreti in merito alla loro vita di coppia – solo tre anni dopo.

