Perché si è tornato a parlare dell’ayahuasca e come mai è stata vietata?

Rigettato il ricorso di due associazioni religiose e culturali che chiedevano la rimozione dell’ayahuasca dalle sostanze stupefacenti e psicotrope. Sì, ma di cosa si tratta e perché si è tornato a parlare e studiare questa sostanza? Di sicuro c’è che ne è stato vietato di fatto il consumo anche per le funzioni religiose. Dal Ministero della salute si apprende che con il termine “ayahuasca” si indica un infuso (un tè) ottenuto con una miscela di alcune parti di Banisteriopsis caapi e di Psychotria viridis, due piante che contengono sostanze psicotrope.

L’ultima, in particolare, contiene N,N-dimetiltriptamina, chiamato dmt. È una sostanza allucinogena piuttosto potente, ma il nostro fegato è in grado di metabolizzarla e neutralizzarne gli effetti. Ecco perché avviene la combinazione con la Banisteriopsis caapi, che contiene sostanze, come armalina e armina, che sono in grado di inibire gli enzimi epatici.

Il consumo della miscela appena indicata avrebbe effetti sul sistema nervoso centrale. Si viene così ad alterare lo stato di coscienza (anche per diverse ore) e possono sopraggiungere diverse allucinazioni, oltre che euforia, paura, ansia e paranoia. Alcuni parlano anche delle cosiddette esperienze extracorporee. Il risultato di un “trip” con l’ayahuasca, dipende dalla predisposizione e dalla propensione di ognuno.

L’ayahuasca viene da lontano. Sarebbe parte della tradizione dei popoli dell’Amazzonia che la usano in occasioni e sedute spirituali. Sarebbe lo sciamano che riesce a maneggiare accuratamente le sostanze che preparerebbe gli infusi e gestirebbe l’esperienza dei partecipanti. L’utilizzo dell’ayahuasca ora è diffuso in tutto il mondo a scopo ricreativo, e ancora per alcuni culti religiosi.

Ci sono benefici? Al di là dell’alterazione dello stato di coscienza, l’ayahuasca è oggetto di ricerche. Alcuni studi hanno riscontrato proprietà neuroprotettive. Si parla, ad esempio, di regolazione della produzione di antiossidanti e di azione antinfiammatoria. Si ipotizza un potenziamento della memoria e uno stimolo alla crescita e alla sopravvivenza cellulare. Ci sono anche contributi sul trattamento della depressione, delle dipendenze e della sindrome da stress post traumatico. Gli studi, però, coinvolgono troppe poche persone.

Effetti collaterali. L’ayahuasca può causare effetti temporanei come vomito e diarrea. Ci sono poi ritmo cardiaco accelerato e aumento della pressione sanguigna. Il consumo è sconsigliato alle persone che soffrono di disturbi psichiatrici, dato che si potrebbero aggravare tali condizioni, anche solo momentaneamente.