Perde il lavoro per il Coronavirus, vince quasi 5 milioni di dollari

È un padre di famiglia che ha perso il proprio impiego a causa del Covid-19. Una notizia come tante in questo periodo, l’ennesimo dettaglio che ci rende tutti uguali di fronte a situazioni come questa, condizioni di salute a parte. Quello che però ha reso decisamente di buon umore il protagonista di questa storia è la vincita alla lotteria di quasi 5 milioni di dollari, 4,8 a voler essere precisi.

Il giovane marito e papà, appena vent’anni, non sapeva come affrontare le settimane di quarantena. Probabilmente partecipare alla lotteria è stato un gesto fatto senza troppa convinzione, un modo per provarle tutte. Bene, perché la ‘Dea Fortuna’ lo ha voluto premiare e non con una cifra di poco conto.

Non si conosce la sua identità, quello che si sa è che la sua vita e quella della sua famiglia domenica, il giorno di Pasqua, è cambiata per sempre. Niente più preoccupazioni per il futuro, quindi. Di origini australiane, ha vinto una rendita di 20 mila dollari al mese per i prossimi venti anni al gioco Set For Life (il nostro Win for Life).

Il biglietto vincente è stato acquistato su internet e non ha potuto credere alle proprie orecchie quando i funzionari hanno confermato la vincita. Come racconta l’Australian Associated Press, l’uomo ha raccontato: «Ho controllato il mio account online ieri sera e ho visto che avevo vinto. Ho svegliato mia moglie per dirglielo e lei ha urlato».

E ancora: «È incredibile. Ho controllato il mio account online tante volte per essere sicuro che fosse reale. Siamo stati svegli tutta la notte a guardare la TV e a parlare di ciò che faremo. È una sensazione meravigliosa».

«Siamo una giovane famiglia e abbiamo un bambino, quindi questo ci aiuterà per il resto della nostra vita». Eh sì, perché un uomo che vince quasi 5 milioni di dollari in vent’anni ha la libertà economica che ha sempre sognato.

Poi ha anche raccontato delle sue preoccupazioni in seguito al Coronavirus: «Di recente ho perso il lavoro a causa del Covid-19, e questo mi dà un gran sollievo. Sono stato così stressato ultimamente, ma ora sono così felice».

