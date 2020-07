Perde un dente in diretta tv senza fare una piega e va avanti come se nulla fosse. È quanto è accaduto a Marichka Padalko, volto noto delle televisione ucraina, durante un’edizione del notiziario andata in onda nella giornata di mercoledì 15 luglio.

Una reazione che ha palesato freddezza e compostezza da parte della giornalista, capace di chiudere regolarmente il telegiornale nonostante la perdita di un incisivo. A documentare quanto accaduto un video condiviso su Instagram da un utente, diventato nel giro di poco virale.

Ma cosa è accaduto di preciso? Nel filmato si vede quanto appena descritto: durante la messa in onda, Marichka Padalko si copre la bocca con una mano. Un movimento all’apparenza strano ma che, in realtà, ha una sua logica: in questa maniera, la donna è riuscita a bloccare la caduta del dente.

LEGGI ANCHE: Novità e conferme: ecco i nuovi palinsesti della Rai

Dopodiché, la conduttrice ha nascosto l’incisivo e ha regolarmente continuato l’edizione del telegiornale, senza battere ciglio. Nessun momento di panico, nessun tipo di disagio: Marichka Padalko ha terminato il proprio lavoro con sangue freddo e invidiabile serenità.

E su Instagram è stata la stessa giornalista ucraina a confermare l’accaduto, condividendo il video sul proprio account: «Sì, è successo. Effettivamente ho perso parte del mio dente durante la trasmissione delle 9 del mattino. Probabilmente si tratta dell’esperienza più curiosa che abbia avuto in 20 anni di lavoro. Speravo passasse inosservata».

Perde un dente in diretta tv e non mancano le reazioni sui social. C’è chi ha scritto che «Marichka Padalko è davvero forte», secondo altri utenti si tratta di un video «divertente e triste allo stesso tempo». Altri, invece, hanno sottolineato la capacità di «rimanere professionale e andare avanti», mentre c’è chi ha ammesso che al posto della giornalista avrebbe «lasciato la trasmissione scappando via». Il bello della diretta: sorridere a una disavventura con un dente in meno.

LEGGI ANCHE: Covid-19, il virologo Robert Gallo: “Va affrontato come l’AIDS”