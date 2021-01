Perdita di azoto liquido uccide 6 persone, 3 in condizioni critiche

In Georgia, negli Stati Uniti d’America, una perdita di azoto liquido in un impianto di confezionamento alimentare ha ucciso almeno sei persone e tre sono ricoverate in condizioni critiche. Ne dà notizia NBC.

L’incidente è avvenuto a Gainesville, presso lo stabilimento del Foundation Food Group. Un gran numero di dipendenti è stato evacuato e diverse persone sono in emergenza medico all’interno della struttura. Non sono stati resi noti i nomi delle vittime.

Il vicepresidente dell’azienda alla stampa locale ha affermato: «Le indicazioni preliminari sono che una tubatura di azoto si è rotta all’interno della struttura». Le vittime sono «membri del team di manutenzione, supervisione e gestione. Il nostro cuore va alle loro famiglie».

Lo sceriffo della contea di Hogg, Gerald Couch, ha detto di essersi commosso pensando alle persone morte: «Molte non avevano idea di cosa sarebbe successo oggi e neanche le loro famiglie. Non fanno un mestiere per cui ti aspetteresti che possano succedere cose simili. Ma eccoci qui. E vi chiedo di pregare per le vittime».

In totale, oltre alle cinque vittime sul posto, 12 persone sono state ricoverate in ospedale: una è morta, tre sono state dimesse, tre sono in condizioni critiche, cinque in condizioni serie. Uno dei ricoverati è un vigile del fuoco che sta bene: «Non so molto dell’entità delle lesioni al di là delle condizioni – ha detto lo sceriffo – ma posso dire che sono tutte di natura respiratoria».

La causa dell’incidente non è nota. Si sa che non c’è stata alcuna esplosione.

LEGGI ANCHE: Covid-19, bimbo di 9 anni muore nel giro di pochi giorni.