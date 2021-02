Piattaforma Rousseau, gli iscritti del M5S votano sì al Governo Draghi

La piattaforma Rousseau ha deciso. Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle hanno dato il via libera al sostegno pentastellato al Governo Draghi.

Nel dettaglio, i sì per l’appoggio al governo di Mario Draghi sulla piattaforma Rousseau sono stati 44.167, con una percentuale del 59,3 per cento. I voti contrari sono stati 30.360 contrari 40,7 per cento.

È stato il notaio Valerio Tacchini a fornire l’esito del voto online degli iscritti del M5S alla piattaforma Rousseau che oggi, dalle 10 alle 19 si sono espressi sul via libera al nuovo esecutivo guidato da Draghi.

Gli aventi diritto al voto erano 119.570, e i voti espressi sono stati 74.537. Le preferenze espresse all’ora sono state 9.317.

«La democrazia del Movimento passa per il voto degli iscritti che è vincolante». Lo ha detto il capo politico del M5S Vito Crimi, commentando il voto sulla piattaforma Rousseau. E ancora: «Dando la parola i nostri iscritti noi oggi abbiamo ottenuto un mandato. Adesso viene il lavoro più difficile che è quello di rispettare questo mandato».

