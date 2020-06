Picchia la moglie perché non ha preparato il pesce per cena

Un uomo di 42 anni, di origine rumene, ha picchiato la moglie perché non aveva cucinato il pesce per cena. La polizia lo ha denunciato per lesioni aggravate e allontanato d’urgenza da casa.

È successo a Genova.

Stando a quanto si è appreso, il 42enne è tornato a casa ieri, lunedì 22 giugno, ubriaco e dopo aver visto che nel piatto non c’era quello che avrebbe voluto, ha preso a pugni e schiaffi la moglie davanti al figlio.

La donna, per difendere se stessa e il figlio, si è chiuso nella stanza accanto dove il marito è entrato, mandando a frantumi il vetro della porta finestra e ferendo la moglie con le schegge.

La donna, poi, è scappata di casa con il bambino e ha trovato rifugio da un vicino che ha allertato le forze dell’ordine. Alla Polizia la donna ha raccontato di subire violenze da molte anni e che vivere con quell’uomo era diventato impossibile. Anche i vicini hanno confermato i litigi quotidiani.

