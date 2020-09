Picco di casi in Veneto nelle ultime 24 ore: 373 contagi da Covid-19

Picco di nuovi casi di Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono stati, infatti, registrati 373 contagi, portando così il totale dall’inizio della pandemiaa 23.577.

Lo ha segnalato il Bollettino regionale. Circa 45 delle nuove positività registrate oggi – ha precisato la Regione – sono correlate a un import da un laboratorio privato di test effettuati nella seconda metà di agosto.

Sono poi segnalati 121 casi a Treviso, per la maggior parte attribuibili alle positività nello stabilimento Aia e a viaggiatori provenienti da zone a rischio.

Crescono di conseguenza anche gli attuali positivi, che sono 2.780, 166 in più rispetto a ieri, mentre ci sono 3 decessi, che portano il totale a 2.126. Nelle aree non critiche degli ospedali sono ricoverati 155 pazienti, di cui 79 positivi; nelle terapie intensive vi sono 14 ricoverati di cui 10 positivi.

Infine, c’è preoccupazione per il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, Arturo Lorenzoni che ha una leggera febbre e oggi si sottoporrà al tampone per il Coronavirus.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del PD Veneto. Stamani era prevista una conferenza stampa a Padova con il segretario dem Nicola Zingaretti, che è per questo stata rinviata alla prossima settimana.

