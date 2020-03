Piero Angela sul Coronavirus: “Rispettiamo le regole, aspettiamo e speriamo” (VIDEO)

«Tutti mi chiedono un parere, il telefono suona continuamente»: appare subito modesto e umile Piero Angela sul Coronavirus. Comincia il video dicendo che ci sono tanti biologi e persone competenti, autorità sanitarie che dovrebbero essere ascoltate più di lui. Ma riconosce anche di avere un ruolo che gli impone di parlare.

Facendo riferimento a un libro per il quale ha curato la prefazione, Le grandi epidemie di Barbara Gallavotti, spiega con parole molto semplici cos’è il Covid-19, perché è così violento e le ragioni per cui le precauzioni non sono mai troppe.

Piero Angela: che cosa aspettarci dal Coronavirus I virus sono davvero microscopici e usano il nostro corpo per riprodursi. E poi questo nuovo coronavirus è sconosciuto per gli esseri umani. Per questo è importante limitare il contagio. Io sono fiducioso, seguo le indicazioni delle autorità, ma senza cambiare vita e senza spaventarmi. Attenti piuttosto alle fake news! Pubblicato da SuperquarkRai su Mercoledì 26 febbraio 2020

Secondo lui, «c’è una cosa poco chiara», bisogna capire chi abbiamo di fronte, «Mister Coronavirus chi è?». Tutti i virus hanno, infatti, delle caratteristiche in comune: le dimensioni, in primis. Prendendo a esempio le analisi del sangue, quelle che ognuno di noi fa almeno una volta all’anno, o almeno dovrebbe, spiega che i virus sono piccolissimi e difficilissimi da individuare e sequenziare: «Il virus è un centinaio di volte più piccolo del globulo rosso, pensate».

Ma perché è così aggressivo? «Perché non può riprodursi da solo, fa un po’ come Alien che feconda gli esseri umani. Entra nelle cellule e nei batteri per riprodursi, distruggendoli. Nei polmoni le conseguenze sono più o meno importanti a seconda della virulenza»: afferma Piero Angela sul Coronavirus, ma fa anche un discorso più generale.

Si moltiplica rapidamente e salta da un individuo a un altro, quindi. Ma il Covid-19 non è una variante delle solite influenze, su questo punto è molto chiaro il conduttore di Superquark.

Se un virus è sconosciuto non si hanno subito le armi per combatterlo: è successo lo stesso per l’Hiv.

E gli scienziati di tutto il mondo si stanno adoperando per trovare un vaccino efficace. Per fortuna, già arrivano i primi risultati. Si è parlato di trasfusioni di sangue proveniente da pazienti già guariti che hanno avuto successo, per esempio.

Si dice «fiducioso» e chiede comprensione nei confronti delle istituzioni, che hanno delle responsabilità verso il Paese e che devono mettere in campo delle misure di contenimento. Lui fa la sua parte e chiede a tutti gli italiani di fare la propria: «Evito le cose che posso evitare senza stravolgere la mia vita». In ultimo mette in guardia dalle fake news, ma si dice anche divertito dall’umorismo che trova sul web.

