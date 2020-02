Pietro Delle Piane chiede scusa a Barbara D’Urso: “Non volevo”

Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, al momento dentro la Casa del Grande Fratello Vip, sembra avere fatto un passo falso la scorsa settimana. L’imprenditore, infatti, avrebbe chiuso il collegamento con Barbara D’Urso con una frase poco gradita alla conduttrice: «Salutami a soreta»; e riferendosi a una presunta relazione con la sorella.

Affermando di essere stato pesantemente criticato, ieri è tornato in trasmissione per chiedere scusa. La padrona di casa ha replicato: «Io a differenza di altre persone sono veramente molto legata al mio privato, non ne parlo mai. Proteggo la mia famiglia ed essere tirati in ballo in diretta è stato bruttissimo».

LEGGI ANCHE: Grande Fratello VIP, il fidanzato di Antonella Elia fotografato con un’altra

Pietro Delle Piane cerca di risolvere la situazione che ha scatenato tutto e dichiara: «Mi stanno massacrando. Io non ho mai dichiarato o scritto di essere figlio, nipote, zio di Carlo delle Piane. Nel 2000 ho cambiato il mio cognome sotto consiglio del mio agente, io mi chiamo Piero Le Piane» .

La conduttrice allora lo incalza chiendendo spiegazioni sui like al suo profilo Instagram e in merito al post dedicato alla morte dell’attore. Lui risponde che non si occupa dei social personalmente e poi: «Quando è venuto a mancare Carlo ho chiesto io di mettere quella foto perché lo ammiravo. Ma ci sono i mi piace anche a chi diceva che non era mio padre».

Chiarita la questione però si torna a parlare delle foto che lo vedono in atteggiamenti sospetti con Fiore Argento, sorella di Asia: dettaglio che avrebbe fatto insospettire la compagna all’interno della Casa.

LEGGI ANCHE: Morgan, chi è la fidanzata Alessandra Cataldo?

A tal proposito dice: «Alfonso Signorini ha smentito la paparazzata, dicendo che i paparazzi non li ha chiamati nessuno». Barbara D’Urso risponde con un sorriso e lancia l’allusione a un possibile accordo tra lui e i fotografi. Per eventuali sviluppi, forse, bisogna aspettare la prossima puntata del GF Vip.