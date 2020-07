Pizza fritta: la ricetta completa della regina dello street food

Lo street food, negli ultimi anni, è stato interessato da un successo che definire notevole è dire poco. Tra i cibi che lo caratterizzano, è impossibile non chiamare in causa la pizza fritta. Come si prepara? Nelle prossime righe, scopriamo assieme la ricetta completa.

Ingredienti (dosi necessarie per 4 pizze fritte)

430 grammi circa di farina tipo 00

250 ml di acqua

Circa 7 grammi di sale

Ingredienti per la farcitura

400 grammi di ricotta di bufala

120 grammi circa di mortadella a cubetti

120 grammi circa di salame piccante (meglio se tagliato a cubetti)

20 foglie circa di basilico

120 grammi circa di mozzarella fiordilatte

Per friggere, si possono utilizzare 2,5 litri d’olio circa.

Svolgimento

La preparazione della pizza fritta inizia prendendo una planetaria, meglio se munita di gancio, e mettendoci dentro il lievito di birra. A questo punto, bisogna aggiungere l’acqua e farla partire, integrando a pioggia metà della quantità della farina e il sale.

Non appena il composto risulterà sufficientemente amalgamato, bisogna unire la restante quantità di farina, tenendo la planetaria in funzione fino a quando non ci si accorge che l’impasto si è staccato dai lati della stessa. Cosa fare a questo punto? Estarre l’impasto, che deve essere steso su un piano precedentemente infarinato.

A questo punto, arriva il momento di stenderlo con le mani e, dopo aver fatto questo, ripiegarlo su se stesso in modo da dare vita a una semisfera. Lo step successivo prevede il fatto di mettere l’impasto in una ciotola di vetro, che dovrà poi essere coperta ocn della pellicola trasparente. Il passo da fare a questo punto prevede il fatto di mettere l’impasto a lievitare in forno spento a una temperatura di circa 25°C. In linea di massima, ci vogliono 3 ore.

Una volta trascorso questo lasso di tempo, l’impasto deve essere trasferito su una spianatoia e diviso in quattro filoni di poco più di 200 grammi l’uno (idealmente, ciascuno di essi dovrebbe pesare circa 200 grammi).

Dopo averli ricoperti con una pellicola e facendo attenzione a non tirarla, bisogna dare il via a una lievitazione di altre tre ore. Nel frattempo, bisogna unire gli ingredienti del ripieno che, una volta finita la lievitazione, dovrà essere trasferito su ciascun filone (questi ultimi, a loro volta, devono essere ridotti a dischi di circa 30 centimetri di diametro). Quando si trasferisce il ripieno, è necessario lasciare libera la metà del disco, che dovrà poi essere chiusa su quella farcita.

A questo punto, le quattro pizze possono essere fritte una per una e girate in fase di cottura in modo da ottenere un risultato omogeneo. Concludiamo facendo presente che la pizza fritta dovrebbe essere, se possibile, consumata subito.

