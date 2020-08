Desta scalpore la diffusione di un video in cui un poliziotto arresta un bimbo di 8 anni, avvenuto nel 2018 in Florida, e che da qualche giorno circola online. Il minore, che presenta alcune disabilità, avrebbe picchiato un insegnante della scuola elementare che frequenta. Il filmato dell’arresto è stato condiviso nella tarda notte di domenica dall’avvocato Benjamin Crump su Twitter e già lunedì era stato visto più di un milione di volte.

L’avvocato ha anche spiegato che il piccolo, a causa delle sue disabilità, era uno studente con bisogni particolari e con un piano educativo personalizzato. Lo sconcerto per il contenuto del filmato che mostra un poliziotto che arresta un bimbo di 8 anni, proprio per questo motivo, è ancora più forte.

E anche la gestione delle esigenze del bambino lascia perplessi. «Invece di realizzare quel piano educativo, la scuola lo ha affidato a un insegnante supplente che non aveva consapevolezza o preoccupazione per i suoi bisogni e che ha peggiorato la situazione spostandolo con la forza»: spiega Crump.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6

