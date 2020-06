Pollo alle mandorle: una ricetta orientale che spopola nel mondo

Gli ingredienti utilizzati gli conferiscono un sapore unico e riconoscibile ovunque. Lo zenzero e la salsa di soia sono i segreti di un piatto davvero eccezionale, fatto da abbinamenti audaci e distanti da quelli a cui siamo abituati noi italiani. Ma vediamo cosa disporre sul piano di lavoro per il nostro pollo alle mandorle:

400 di petto di pollo;

100 g di mandorle precedentemente pelate;

70 ml di salsa di soia;

30 ml di acqua;

Mezza cipolla;

30 g di zenzero fresco;

30 ml di olio di semi;

Farina 00 q.b.

Prima di tutto versiamo le mandorle in una padella abbastanza larga e profonda. Facciamo in modo che tostino qualche minuto, mescolandole di quando in quando con un cucchiaio di legno. In questo modo evitiamo che si brucino.

In alternativa, possiamo fare questa operazione in forno preriscaldato a 180 gradi per circa dieci minuti. Ma non dimentichiamo di controllarle periodicamente. Una volta bruciate, il nostro pollo alle mandorle è irrimediabilmente compromesso.

Dopodiché tagliamo il petto di pollo a cubetti e passiamolo nella farina 00. Subito dopo tritiamo la cipolla finemente e trasferiamola in una padella ampia con dell’olio di semi. Facciamo in modo che si insaporisca con lo zenzero grattugiato.

Subito dopo incorporiamo i pezzetti di pollo e facciamoli rosolare per qualche minuto tenendo la fiamma sostenuta. Non appena risulteranno leggermente dorati, abbassiamo il fuoco e versiamogli sopra la salsa di soia e l’acqua. Saliamo secondo i nostri gusti, non dimenticando però che già la salsa è parecchio gustosa, e amalgamiamo il tutto.

Aggiungiamo anche le mandorle tostate e, continuando a mescolare di quando in quando, completiamo la cottura. Dopodiché impiattiamo il nostro pollo alle mandorle ancora caldo e serviamolo ai nostri ospiti.

