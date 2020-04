Polo Nord, il buco dell’ozono si è richiuso (VIDEO)

Il buco dell’ozono sull’Artico, che non ha registrato precedenti per dimensioni e durata, si è chiuso completamente. La notizia arriva dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF), direttamente su Twitter.

A marzo, gli studiosi hanno rilevato una anomala apertura nello strato di ozono al di sopra del Polo Nord, e l’hanno ricondotta alle basse temperature scaturite da un ciclone freddo di proporzioni straordinarie.

Il vortice polare, circolando nella stratosfera, ha mantenuto l’aria fredda intrappolata sopra il Polo. Quando le temperature scendono molto, si creano delle nuvole stratosferiche artiche che sono in grado di attivare alcune sostanze chimiche nell’atmosfera. I ricercatori le chiamano killer dell’ozono, come i composti di cloro.

LEGGI ANCHE: Scienziati indiani scoprono un nuovo serpente: il nome è un omaggio a Harry Potter

In genere, le temperature sul mare artico non sono basse come quelle del continente antartico, dove da 35 anni si apre in inverno un enorme buco nello strato di O3. Gli esperti del Programma Europeo per l’Osservazione della Terra e la Sorveglianza Copernico hanno annunciato, però, che il buco dell’ozono anomalo si è richiuso, così come previsto.

Il vortice, quest’anno più duraturo del solito, ha portato a un diradamento dell’ozono; ma il successivo aumento delle temperature, fino a 20 gradi, ha riportato tutto alla normalità (e nei tempi previsti).

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.

More on the NH Ozone hole➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020