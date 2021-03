Polpette di ceci, la ricetta completa di un antipasto semplice e gustoso

Quando si tratta di preparare antipasti semplici, non si può non fare riferimento alle polpette e alle loro varianti. Nelle prossime righe, vedremo assieme la ricetta di quelle a base di ceci, perfette per i vegetariani.

Ingredienti

Le dosi che andremo a elencare vanno bene per circa 4 persone.

300 grammi circa di ceci precotti

Un uovo

Una cipolla

Uno spicchio d’aglio

200 grammi di ricotta

Qualche foglia di prezzemolo

Pangrattato q.b

Farina q.b

Olio extra vergine di oliva q.b

Sale q.b

Pepe q.b

Un paio di bicchieri di olio di semi

Svolgimento

La preparazione delle polpette con i ceci inizia con un focus sui sudetti legumi, che devono essere passati al mixer. Una volta archiviato questo step, bisogna raccogliere il risultato in una ciotolina.

Il passo successivo prevede il fatto di unire a questo composto dell’uovo sbattuto (meglo se a partire da uova a temperatura ambiente). Nel frattempo, bisogna pulire la cipolla, tagliarla e rosolarla in un filo d’olio. Non appena si completa questo passaggio, si unisce la cipolla ai ceci passati al mixer e alle uova sbattute.

Proseguendo con i passaggi della ricetta, ricordiamo che è prevista l’aggiunta dell’aglio crudo, della ricotta, del prezzemolo, senza dimenticare il sale e il pepe. Cosa bisogna fare a questo punto? Aiutandosi con le mani, si amalgamano bene tra loro gli ingredienti del composto. Per rendere l’impasto sufficientemente omogeneo, bisogna aggiungere il pangrattato.

Si procede creando con le mani delle palline di dimensioni non eccessive e le si infarina. Successivamente, le si frigge nell’olio di semi. Dopo averle scolate su dei fogli di carta assorbente, si attende che si raffreddino e si conclude il tutto portandole in tavola.

Concludiamo ricordando che, per rendere l’impasto più denso, si può aggiungere della patata lessa al composto.

