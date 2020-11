Polpette di ceci: la ricetta di un antipasto amato da tutti

Quando si ha poco tempo per cucinare, una buona idea per portare comunque qualcosa di buono in tavola prevede la preparazione di polpette. Sempre apprezzate e super versatili in cucina, permettono di riciclare in maneira creativa diversi alimenti. Tra questi, rientrano i ceci. Ricchi di fibre e proteine, non aspettano altro che di essere resi protagonisti di tantissime ricette.

Ingredienti

Le dosi che stiamo per presentare permettono di realizzare circa una trentina di polpette di ceci

250 grammi circa di ceci (meglio se secchi)

50 grammi di senape

Un paio di rametti di rosmarino

60 ml di olio EVO

60 grammi di scalogno

Un paio di rametti di timo

Sale fino q.b.

Un uovo

120 grammi di provola

Pepe nero

Per friggere le polpette servono:

Un uovo

Pangrattato q.b.

Olio q.b.

Sale fino q.b.

Un bicchiere di latte

Svolgimento

La preparazione di queste polpette inizia prendendo i ceci e lasciandoli in ammollo per circa 12 ore in acqua. Una volta trascorso questo lasso di tempo, si scolano e si sciacquano, trasferendoli in una pentola con una quantità importante di acqua fredda.

Successivamente, si cuocciono per un’ora e mezza. Alla fine del processo di cottura, si condiscono con olio, sale, pepe e si fanno intiepidire. A questo punto, ci si dedica allo scalogno, che deve essere pulito e tritato. Il formaggio, invece, va tagliato e lasciato da parte.

Il passo successivo prevede il fatto di mettere i ceci in un mixer assieme alla senape e allo scalogno, senza dimenticare l’uovo, il timo e il rosmarino. Si inizia quindi a frullare fino a quando non si ottiene un composto omogeneo, che servirà come base per le polpette. Idealmente, ciascuna di esse dovrebbe pesare una ventina di grammi.

Al centro di ogni polpetta, deve essere inserito un cubetto di scamorza. A questo punto, le polpette vanno passate nelle uova e nel pangrattato e, successivamente, messe nell’olio caldo per friggere fino a quando non sono dorate.

