Polpette di mortadella e ricotta: sfiziose e facilissime

Le polpette di mortadella e ricotta sono una ricetta molto sfiziosa ma altrettanto facili da realizzare. Il punto forte è che non bisogna nemmeno cuocere e questo le rende davvero perfette per chi non ama cucinare. Ci vogliono pochi minuti per prepararle e il loro gusto ti conquisterà immediatamente. Scopriamo quali sono gli ingredienti necessari e come fare per preparare questa delizia.

Non si tratta delle classiche polpette di carne fatte con la carne macinata, il parmigiano, il pan grattato, l’uovo e condite con il pomodoro. Sono al contrario delle polpettine fredde, perfette per aperitivi sfiziosi ma anche per una cena alternativa. Anche come antipasto sono perfette per stupide i tuoi ospiti.

Ingredienti per le polpette di mortadella e ricotta senza cottura

100 g di mortadella

100 g di ricotta (o in alternativa formaggio spalmabile)

20 g circa di pistacchi tritati

olio extravergine di oliva

Gli ingredienti sono molto freschi e spesso sono già presenti in frigorifero, quindi realizzarle può essere semplice e poco impegnativo anche dal punto di vista della spesa. Il pistacchio tritato dona quella croccantezza perfetta in contrasto alla morbidezza degli altri ingredienti.

Procedimento

Come prima cosa bisogna preparare gli ingredienti necessari. In un frullatore bisogna mettere la mortadella insieme alla ricotta e tritare fino a che non si crei un composto ben omogeneo. Successivamente aggiungere olio e mescolare di nuovo. Una volta creato un composto dalla giusta consistenza, ideale per la lavorazione, si creano delle palline. A questo punto bisogna tuffare le palline di composto nel pistacchio tritato, in modo da creare una sorta di rivestimento. Il pistacchio deve coprire bene tutta la superficie.

Le polpette di mortadella e pistacchio sono pronte per essere gustate, servile su un piatto da portata e accompagnale con dei crostini croccanti oppure con bruschette. Insieme a questo piatto sono perfetti dei cocktail freschi e gustosi. Buon appetito!