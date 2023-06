Polpette di zucchine alla siciliana: la ricetta! Da leccarsi i baffi!

Le polpette di zucchine sono un piatto tipico della tradizione siciliana, un’ottima alternativa alle polpette classiche di carne, veloci da fare e molto saporite. Scopriamo insieme qual è la ricetta, quali sono gli ingredienti e come fare per prepararle al meglio.

Difficoltà: Molto facile

Costo: economico

Tempo di preparazione: 15 Minuti

Tempo di cottura: 15 Minuti

Porzioni: 12/14 polpette

Ingredienti

2 zucchine

3 uova

60 g di pomodorini

10 olive verdi

1 cucchiaio di pinoli

4 cucchiai di parmigiano

6 cucchiai di pangrattato

sale q.b.

pepe q.b.

olio d’oliva q.b.

finocchietto q.b.

Procedimento per realizzare le polpette di zucchine

Lavare, pulire e grattugiare le zucchine Strizzare le zucchine tritate in un panno asciutto per rimuovere più acqua possibile Metterle in una ciotola dove andranno aggiunti gli altri ingredienti Aggiungere quindi: uova, parmigiano, pangrattato, sale e pepe Dopo aver mescolato questi primi ingredienti, aggiungere pomodorini tagliati a cubetti, pinoli, olive tagliate e finocchietto selvatico Mescolare tutto fin quando il composto non diventi ben omogeneo. Deve essere della giusta consistenza: né troppo morbido né troppo duro Il preparato deve essere facile da lavorare perché lo step successivo è quello di preparare le polpette; se troppo morbido aggiungere pangrattato Per realizzare le polpette bisogna prendere un po’ di impasto e modellarlo con le mani, appiattirlo e creare la forma arrotondata ai lati

Una volta realizzate le polpette, vanno cotte in una padella con olio d’oliva, fin quando non si crea una crosticina croccante. Bisogna farle cuocere circa 7-8 minuti per lato. Una volta dorate devono essere scolate su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Le polpette di zucchine alla siciliana sono pronte, realizzarle è davvero veloce e adatto a tutti. Si possono gustare come antipasto, oppure come contorno ad accompagnare carne o pesce. Possono essere conservate in frigorifero per circa 24 ore. La forma può variare in base ai gusti e anche le dimensioni. Crea le tue polpette e mangiale tutte!