Polpettine di broccoli, la ricetta di un piatto semplice e perfetto per i vegetariani

Quando si ha poco tempo per portare in tavola qualcosa di speciale per le persone che si amano, ci sono delle idee che hanno sempre il loro perché. Tra queste, rientra senza dubbio la scelta di preparare delle polpette.

Questa pietanza permette di spaziare tra numerose varianti. Una delle più salutari in assoluto prevede il ricorso, tra gli ingredienti, ai broccoli. Se ti stai chiedendo come prepararle, nelle prossime righe puoi trovare la ricetta.

Ingredienti

200 grammi circa di broccoli

Un paio di ricottine

100 grammi circa di pan grattato

erba cipollina q.b.

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Un pizzico di sale

Svolgimento

La preparazione delle polpettine con i broccoli inzia concentrandosi sulle verdure, che devono essere lessati e opportunamente ammorbiditi. Dopo circa dieci minuti, bisogna scolarli e passarli al mixer.

LEGGI ANCHE: L’odio per i broccoli: è questione di genetica

Archiviato questo step, si prepara una salsa con la ricottina e l’erba cipollina. Si aggiunge un po’ d’acqua calda e si mescola fino a quando non si arriva a un composto con la consistenza di una salsa.

La seconda ricottina va poi mescolata al pangrattato e il composto in questione unito ai broccoli passati al mixer. Si formano così le polpettine, che vanno cotte in forno a 180°C per circa 5 milioni per lato.

Non appena si raggiunge la doratura desiderata, si tolgono le polpette dal forno, le si lascia raffreddare e le si porta in tavola con la salsa a base di erba cipollina.

LEGGI ANCHE: Pasta con crema di broccoli: ricetta gustosa e facile da preparare