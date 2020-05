Pomeriggio Cinque, un uomo si abbassa i pantaloni in diretta (VIDEO)

I collegamenti di Pomeriggio Cinque sono seguitissimi, gli ascolti ogni giorno parlano chiaro e non lasciano dubbi: Barbara D’Urso tiene banco durante le ore pomeridiane, e non solo. Insieme a Maria De Filippi, è la regina indiscussa della tv. Non sono rari i colpi di scena durante le sue trasmissioni, ma l’uomo che si abbassa i pantaloni supera ogni immaginazione.

Il video è diventato virale e ha fatto il giro del web. Il lato B del protagonista di questa storia è adesso molto famoso, più di quelli delle pagine di un calendario osé. La diretta trattava l’inizio della fase 2, gli inviati di Pomeriggio Cinque sono andati a monitorare la situazione in diverse città d’Italia. Qualcosa di inaspettato, però, è successo a Parco Sempione, a Milano. Un uomo si abbassa i pantaloni e mostra il didietro alle videocamere.

Questo accade mentre la giornalista è intenta a descrivere cosa sta succedendo a poche ore dall’avvio della fase 2 in una zona potenzialmente a rischio:un’area verde di solito molto frequentata dai milanesi.

Accortosi delle videocamere, un uomo invece di tirare dritto ha pensato bene di continuare la propria passeggiata con i pantaloni abbassati. Dallo studio, però, pare che Barbara D’Urso non si sia accorta di nulla, altrimenti sarebbe intervenuta come è solita fare. O forse è rimasta per la prima volta senza parole?

I telespettatori, molto più attenti, non hanno fatto passare sottosilenzio l’accaduto alquanto bizzarro e il video è diventato virale, suscitando l’ilarità e l’indignazione degli utenti. Tanti sono stati i commenti a corredo, e di ogni tipo. Forse si è trattato di un modo per dimostrare il proprio disappunto, ma certamente il protagonista di questa vicenda ha scelto il meno elegante.

