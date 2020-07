Un pony è stato picchiato a morte da un gruppo di adolescenti. Se n’è andato dopo una lenta agonia dovuta al brutale pestaggio. A scoprire l’animale sofferente è stata Martina Kenny, co-fondatrice di My Lovely Horse Rescue (MLHR). È successo nella zona ovest di Dublino, sabato 27 giugno. L’animale di tre anni è stato sorpreso con «grumi di sangue su tutto il suo corpo» e «il viso gonfio».

La povera Jenna è stata subito trasferita nella fattoria dell’MLHR, ma purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi: il pony picchiato a morte da un gruppo di adolescenti ha attraversato il ponte la mattina seguente.

Heartbreaking moment pony died in front of rescuers after being brutally beaten by teenage thugs in Dublin

Martina Kenny, co-founder of My Lovely Horse Rescue, calls for the horrible group responsible for beating a pony to death to be brought to justice https://t.co/8u1LUBUOjM

— Socialist Voice 🌐 (@SocialistVoice) July 2, 2020