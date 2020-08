Positiva al Covid-19, esce per fare shopping: scatta la denuncia

Positiva al Covid, esce per fare shopping. La vicenda arriva dalla Lombardia, vero e proprio epicentro nazionale dell’emergenza che da febbraio costringe l’Italia a misure eccezionali. Una donna di 40 anni, è stata denunciata a Sarnico (piccolo comune che si affaccia sul lago Iseo) per aver violato l’obbligo di quarantena. Trovata positiva al Coronavirus alla fine di luglio, come da prassi era stata posta in quarantena per due settimane.

Rispettare la prescrizione? Neanche per scherzo. E quindi anche da positiva al Covid, esce per fare shopping. Puntualmente, la donna è stata scoperta dagli agenti della polizia municipale intenta a fare acquisti in giro per negozi, senza tenere conto del rischio a cui ha sottoposto le persone con cui è entrata a contatto.

L’accaduto è stato commentato, tra lo stupito e lo sconcertato, dal comandante della polizia municipale, Giovanni Peroni: «Tutto ci saremmo aspettati tranne che di vederla passare in paese, come se nulla fosse, mentre passeggiava non lontano dal nostro ufficio nei pressi del Municipio. Avendo lei trasgredito ripetutamente all’obbligo, ieri è scattata la denuncia».

La motivazione che avrebbe fornito la donna starebbe stata quella di dovere necessariamente sbrigare delle commissioni per i figli e di non avere avuto alternative. In realtà da quelle che sono le informazioni raccolte dagli agenti, la 40enne già in passato avrebbe violato l’obbligo di rimanere in casa. Un atteggiamento di scarsa disciplina pagato secondo le disposizioni di legge.

Ma non si tratta di un caso isolato. In Lombardia, infatti, è già accaduto diverse volte. Tra chi si concede una passeggiata, chi va a trovare amici e parenti e chi invece fugge deliberatamente, sono diversi i positivi che hanno violato le regole. A maggior ragione, anche in considerazione di queste situazioni difficili da prevedere, mantenere il distanziamento sociale e indossare la mascherina può davvero fare la differenza.

