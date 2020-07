Positivo al Covid-19 tra gli invitati di un matrimonio, 90 finiscono in quarantena

A Nicosia, comune della provincia di Enna, in Sicilia, circa 90 persone che hanno partecipato a un matrimonio sono state poste in quarantena. Saranno poi sottoposte a tampone per accertare l’eventuale contagio da coronavirus.

Inoltre, si stanno rintracciando tutti i contatti che queste 90 persone hanno avuto da sabato scorso, sabato 25 luglio, motivo per cui il numero potrebbe aumentare.

Una donna è già risultata positiva ed è stata trasferita a Catania, dov’è stata ricoverata. L’allarme è scattato dopo che un nicosiano che vive e lavora in Germania è risultato positivo ed è stato ricoverato lì dopo il rientro.

L’allarme a Nicosia è scattato tra martedì e ieri e subito sono state poste in quarantena le persone che hanno partecipato alla cerimonia nuziale.

Al momento il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli non prevede ordinanze specifiche sull’uso delle mascherine nei luoghi al chiuso, disposizione che ormai viene sistematicamente disattesa, mentre non ci sono controlli sugli assembramenti nei locali pubblici.

LEGGI ANCHE: Covid19, nuovo picco di casi nel mondo.