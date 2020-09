Prete con la mascherina collassa e muore mentre dice messa (VIDEO)

Un gruppo di fedeli camerunensi, si è trovato davanti, nei giorni scorsi, a una scena a dir poco choccante.

Si tratta della tragica morte di un prete che, con indosso la mascherina durante la messa, è collassato ed è spirato davanti alle persone ivi presenti. Il fatto, di cui hanno parlato testate nazionali come il Daily Mail, è stato reso noto dall’avvocato Chidi Odinkalu, attivista per i diritti umani, che ha twittato un video con la terribile scena.

Il video shock

Il video, divulgato su Twitter lo scorso 30 gosto, mostra il reverendo Jude che si rivolge alle persone presenti in Chiesa durante una funzione religiosa nella città di Douala (la capitale commerciale del Camerun), diocesi di Deido.

#LifeIsShort Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98 — Chidi Odinkalu (@ChidiOdinkalu) August 30, 2020

Nel filmato, che dura 40 secondi, si vede il religioso che, mentre sta leggendo commentando le letture, ad un certo punto perde conoscenza e si accascia al suolo. La folla in Chiesa, davanti a questa scena a dir poco traumatizzante, comincia a urlare.

Queste le parole, accompagnate dall’hashtag #lifeisshort, scelte dall’avvocato per accompagnare il tremendo video e l’istante della morte di un religioso deceduto durante l’esercizio del suo compito sacerdotale.

