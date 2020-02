Primo morto in Italia a causa del Coronavirus: lo conferma il governatore Luca Zaia

Un uomo di 77 anni di Monselice, in provincia di Padova, è morto a causa del Coronavirus. E’ la prima vittima che si registra nel nostro Paese. Si tratta di uno dei due infetti ricoverati a Padova, due anziani, residenti in provincia, precisamente a Vo’ Euganeo. La conferma è arrivata dal governatore della Regione, Luca Zaia. La vittima, come riporta Il Gazzettino, si chiama Adriano Trevisan ed era il padre dell’ex sindaco di Vo’.

Entrambi i pazienti erano ricoverati nel reparto Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera della città. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Solo oggi in Italia sono stati confermati 17 casi di contagio tra Lombardia e Veneto.

In aggiornamento.