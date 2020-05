Principe Harry, l’anniversario amaro: secondo gli amici è sempre più stanco

Sono passati solo due anni dalle nozze tra il Principe Harry e Meghan Markle. Il 19 marzo 2018, il figlio più giovane e fragile della Principessa del popolo portava all’altare l’attrice americana divorziata al suo fianco dal 2016. Da allora sono cambiate tantissime cose. La coppia ha accolto il primogenito, il piccolo Archie, e ha rinunciato allo status di membri senior della Famiglia Reale con la Megxit di inizio gennaio.

Per Meghan e Harry, che dopo una parentesi canadese stanno vivendo a Los Angeles, questo è un anniversario amaro. Lo è soprattutto per il Duca di Sussex che, come rivelato da alcune persone a lui vicine ad uno dei più autorevoli quotidiani britannici, sarebbe molto stanco e rimpiangerebbe la sua vecchia vita in UK.

LEGGI ANCHE: Harry e Meghan: le prime parole dopo l’addio alla casa reale

Le rivelazioni del Daily Telegraph

Secondo quanto riportato dal quotidiano Daily Telegraph, il secondogenito di Carlo avrebbe nostalgia della vita sotto le armi che ha caratterizzato ben dieci anni della sua vita. Sulla base delle dichiarazioni di alcuni suoi amici, al Duca mancherebbe terribilmente il periodo in cui era capitano generale dei Royal Marines, un ruolo che lo faceva sentire protetto.

Come specificato dal celebre quotidiano britannico, il papà di Archie avrebbe nostalgia del cameratismo che viveva in prima persona sotto le forze armate e non si capacita dei numerosi cambiamenti che, in pochi mesi, hanno investito la sua esistenza.

Al di là del periodo nelle forze armate, i suoi amici sono rimasti in Inghilterra e lui a Los Angeles, città dove non conosce quasi nessuno, soffre molto la solitudine. A quanto pare, sempre secondo l’autorevole fonte che ha interagito con i giornalisti del Daily Mail, il Duca di Sussex non incolperebbe la moglie per la situazione che sta vivendo. Pensa però che, con la divisa da militare, si sentirebbe più protetto dalle numerose critiche che, da quando è stata proclamata la Megxit, lo stanno investendo.

LEGGI ANCHE: Il Principe Harry in lacrime davanti a tutti (VIDEO)