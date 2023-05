Pulire i vetri in 60 secondi: scopri il segreto!

Esiste un trucco per pulire i vetri, che utilizzano tutti i giorni negli alberghi. Bastano solo 60 secondi e tutti i vetri splenderanno, senza fatica e in modo super economico. Scopriamo come fare e i vetri sporchi non saranno più un tuo problema.

Pulire i vetri in casa è una delle cose più difficoltose e faticose e spesso non si ottiene il risultato che si desidera. Richiede l’acquisto di tanti prodotti e strumenti adatti, oltre allo sforzo e la dedizione. Il problema delle finestre è che facilmente si sporcano, si creano aloni o impronta di dita e difficilmente si riescono ad eliminare.

Molto spesso vengono utilizzati detersivi o disinfettanti inadatti, per cui mentre si pulisce, sembra che venga via tutto, ma non appena si asciuga il vetro, gli aloni sono ancora lì e danno la sensazione di un vetro sporco.

Metodo per pulire i vetri in poco tempo

Utilizzando questo metodo, in un minuto otterrai vetri e finestre pulitissimi. Bisogna procurarsi degli strumenti per attuare il metodo usato dagli alberghi. Innanzitutto, i prodotti da scegliere saranno naturali, in modo da non rappresentare un pericolo per la salute; inoltre hanno un basso costo e non sono inquinanti per l’ambiente.

La miscela da preparare per pulire i vetri in pochi secondi è costituita da acqua e aceto bianco. Nello specifico bisogna prendere un flacone spray e aggiungere 500 ml di acqua e 100 ml di aceto bianco. A questo punto si agita bene e poi si può andare a spruzzarlo direttamente sui vetri. Poi bisogna passare un panno morbido, privo di pelucchi e che non graffi.

Un’altra soluzione anche molto efficace è costituita da acqua e borotalco. In questo caso le dosi sono: 500 ml di acqua e 2 cucchiai di borotalco. Dopo aver mescolato bene, si immerge un panno in microfibra nel composto e si passa sui vetri. A questo punto si passa un panno asciutto per rimuovere il liquido in eccesso.