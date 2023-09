Pulire il vetro della doccia con la buccia di banana: ecco il trucchetto

Il bagno rappresenta una stanza della casa con un’alta percentuale di sporcizia, che aumenta in prossimità del wc. Ma anche la doccia può sporcarsi, soprattutto il vetro, che si può mostrare opaco, con macchie o aloni. Scopriamo come fare per pulirlo al meglio usando un trucchetto: la buccia di banana.

La banana è un frutto presente in quasi tutte le case, molto utilizzato sia come frutto tal quale sia come ingrediente di dolci, bevande, gelati. Oltre alle sue infinite proprietà benefiche, quando la mangi, evita di buttare la buccia perché puoi dargli una seconda vita, utilizzandola per pulire, in questo caso ha tanti poteri verso il vetro della doccia. Scopriamo di cosa si tratta.

Pulire accuratamente il vetro della doccia può risultare pesante e difficoltoso, soprattutto perché il continuo contatto con schizzi di acqua, saponi e prodotti facilita la creazione di macchie. Ma per ottenere dei risultati ottimali bisogna utilizzare la buccia di banana in fase di pulizia.

Metodo per pulire il vetro della doccia con la buccia di banana

Riciclare cibo per la pulizia della casa è un’ottima strategia per ridurre il consumo e l’utilizzo di prodotti presenti in commercio ma sfruttare “prodotti” naturali. Ma scopriamo perché utilizzare proprio la buccia di banana per pulire la doccia. La parte interna della buccia contiene elementi in grado di rimuovere aloni e grasso e in maniera minore anche elementi minerali come calcare, molto presente nella doccia e rilasciato dall’acqua.

Quindi utilizzarla regolarmente, circa 1 volta a settimana, passandola sulle pareti interne ed esterne, può aiutare notevolmente ad ottenere dei vetri lucidi e lucenti, andando ad eliminare e rimuovere la patina opaca che si crea dopo aver usato la doccia anche poche volte. Dopo aver sfregato energicamente con la buccia, sarà necessario effettuare un adeguato risciacquo. Prova questo metodo e non te ne pentirai: risultati brillanti in poco tempo ed economicamente.