Pullmino si schianta contro un albero: 3 morti e 5 feriti

Drammatico incidente sulla Strada Provinciale 28, a La Fratta, nel territorio del comune di Cortona, in provincia di Arezzo.

Un pullmino, con a bordo otto persone, per cause ancora da accertare, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Il bilancio pesantissimo è di tre morti e cinque feriti, di cui due in codice rosso.

Le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118 sono state complicate perché nella zona si è abbattuto un temporale. Ad indagare i carabinieri della compagnia di Cortona.

Pare che a bordo del pullmino c’erano tutte donne. I feriti sono stati trasportati al Policlinico di Siena e all‘ospedale di Arezzo.

Lo schianto si è verificato intorno alle 21.30 di oggi, lunedì 2 marzo. Tre passeggeri del pullmino sono morti sul colpo.

Le vittime sono tre persone quarantenni, in cura in una residenza assistita per portatori di handicap. Viaggiavano sul pulmino della struttura che li stava riaccompagnando dopo una festa nel Senese.