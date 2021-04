Punti che valgono soldi, l’incredibile mondo del membership rewards

Lo sapete che le raccolte punti sono a tutti gli effetti soldi da spendere? Avete mai pensato che per ogni transazione fatta potete guadagnare? Spendere per guadagnare, sembra strano ma i punti membership rewards si basano su questo meccanismo. Convertire punti in viaggi o soggiorni è un’opportunità unica da scoprire e capire. C’è chi è riuscito addirittura a fare il giro del mondo. Certo, per ottenere un successo del genere c’è bisogno di studio, analisi, comprensione di determinate offerte e grande fiuto degli affari. C’è chi vede i punti membership rewards come una sfida, un mezzo per ottenere vantaggi e poter godere di ogni benefit e chi invece sfrutta pienamente ogni tipo di possibilità per conquistare attimi di felicità. E cosa c’è di più bello che vivere un’esperienza indimenticabile grazie al frutto del proprio lavoro?

Cosa c’è da sapere sui MR

La raccolta punti dell’American Express, dedicata a quasi tutti i suoi clienti, non scadono. Una grande possibilità perché sono utilizzabili sempre e un’occasione in più studiare al meglio cosa fare e come guadagnare più punti attraverso le varie spese effettuate.

Il Club Membership Rewards permette di partecipare all’Operazione a Premi Membership Rewards e all’Iniziativa Pay with Points grazie alle quali accumulare punti Membership Rewards per richiedere premi o ottenere sconti. Ma dove sfruttare i punti raccolti? Nel settore alberghiero le partnership instaurate sono con Club Carlson, Hilton Honors e Marriot Bonvoy, mentre nel mondo delle compagnie aeree ci sono Alitalia, Cathay Pacific, British Airways, Delta, Emirates, Finnair, Air France/ KLM, Iberia, SAS, Singapore Airlines. Ogni struttura e/o compagnia area ovviamente ha un tasso di conversione differente.

Membership rewards, cosa puoi fare con i punti

Ma cosa si può fare con i membership rewards? Puoi fare come detto il giro del mondo , prenotare un biglietto aereo che ti porta a visitare tutti i continenti viaggiando anche in business class o in prima classe senza spendere nulla o pochi euro.

Puoi usarli per pagare il soggiorno in hotel a Disneyland o la luna di miele alle Maldive , insomma sono una valuta che puoi accumulare e spendere come meglio credi e senza doverti preoccupare dei punti che scadono e soprattutto sono cumulabili con altre campagne promozionali e questo ti permette di arrivare più velocemente all’obiettivo che ti sei prefissato.

Membership rewards, come si accumulano i punti

Semplicemente usando la carta di credito American Express tutti i giorni. In genere per ogni euro speso con la carta si ottiene 1 punto, ma ci sono ricchi bonus di benvenuto e altre iniziative che permettono di accumulare centinaia di migliaia di punti usando la carta giusta al momento giusto.

In ogni caso dato che accumulare punti non costa nulla è un peccato non iniziare a raccoglierli da subito e decidere poi con calma come utilizzarli.