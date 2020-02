Pupo ha tre figlie di cui andare fiero. Il cantante e opinionista del Grande Fratello Vip, è circondato da cinque donne. A volergli bene, infatti, non ci sono solo le figlie, ma anche due compagne di vita: la moglie e un’altra donna, che però lui non ama definire amante.

Pupo, classe 1955, a 19 anni sposa Anna. Dalla loro unione nascono due figlie: Ilaria, che oggi ha 47 anni, e Clara che invece ne ha 28: le separa una differenza di età di 19 anni. In mezzo c’è anche un’altra figlia, Valentina, riconosciuta soltanto in un secondo momento. La secondogenita del cantante, infatti, è frutto di una fugace relazione con una fan.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, Elia al veleno: “Fernanda Lessa fa riti vodoo”

Adesso vive un rapporto poligamo. Ha conosciuto Patricia Abati, ai tempi sposata con il proprietario di uno studio di incisione dove Pupo registrava, e se n’è innamorato perdutamente. L’ha voluta accanto a sé, ma senza rinunciare al rapporto con la moglie. Dopo una situazione non proprio pacifica, i tre sono giunti a un compromesso e vivono praticamente insieme: condividono parte delle vacanze e i tour. Patricia ricopre anche il ruolo di manager.

Ma chi sono e cosa fanno le tre figlie di Pupo? Ilaria Ghinazzi gestisce, insieme alla sorella Clara, un esercizio commerciale a Ponticino, il loro paese d’origine: Gelato al Cioccolato da Pupo (non poteva che chiamarsi così). La maggiore ha due figli, Leonardo nato nel 1999 e Viola, arrivata l’anno successivo, ma non ama parlare di sé e stare sotto i riflettori.

LEGGI ANCHE: Vittorio Sgarbi chiede scusa a Barbara D’Urso: domenica torna a Mediaset

Valentina Ghinazzi è invece la secondogenita di Pupo. Lui l’ha riconosciuta in ritardo, ammettendo di aver commesso un errore nella gestione della vicenda durante un’intervista a Domenica In: «È stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei/sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo». Inoltre l’ha anche reso nonno per la terza volta, di un bambino nato nel 2012.

Del rapporto con le tre figlie, Pupo ne ha parlato anche durante una chiacchierata con Barbara D’Urso: «Se voi conosceste la mia famiglia e le mie figlie e voleste fare un paragone con quelli di altri colleghi la discussione finirebbe subito. Perché ho una famiglia esemplare». E poi ha sottolineato: «Tutte persone normali, il più anormale sono io. Amo le mie compagne, sono innamorato pazzamente di loro. Faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera normale».

LEGGI ANCHE: Chi sono i mariti di Irene Grandi?