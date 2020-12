Qatar 2022, i sorteggi dei gironi di qualificazione del Mondiale di calcio

Nel 2022 i Mondiali di calcio si disputeranno in Qatar e dal 21 novembre al 18 dicembre. Oggi, lunedì 7 dicembre, sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione.

L’Italia di Roberto Mancini, reduce dalla qualificazione alle finali di Nations League che si terranno dopo l’estate del 2021, fanno parte del gruppo C e affronteranno Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Il girone comincerà il 24 – 25 marzo 2021 e terminerà nel novembre del prossimo anno. A qualificarsi direttamente ai Mondiali la prima classificata di ogni girone.

I SORTEGGI

Girone A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

Girone B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

Girone C: ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

Girone D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

Girone E: Belgio, Galles, Rep. Ceca, Bielorussia, Estonia

Girone F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldova

Girone G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

Girone H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

Girone I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

Girone J: Germania, Romania, Islanda, Nord Macedonia, Armenia, Liechtenstein

Le squadre europee avranno 13 posti ai Mondiali: 10 per le vincitrici dei dieci gironi di qualificazione, le altre tre arriveranno dai playoff (si disputeranno marzo 2022 con la formula della gara unica in due turni, semifinale-finale) giocati dalle 10 seconde classificate dei gironi più le due migliori vincitrici di Nations League non qualificate.

LE DATE

Prima giornata: 24-25 marzo 2021 Seconda giornata: 27-28 marzo 2021 Terza giornata: 30-31 marzo 2021 Quarta giornata: 1-2 settembre 2021 Quinta giornata: 4-5 settembre 2021 Sesta giornata: 7-8 settembre 2021 Settima giornata: 8-9 ottobre 2021 Ottava giornata: 11-12 ottobre 2021 Nona giornata: 11-13 novembre 2021 Decima giornata: 14-16 novembre 2021 Playoff, primo turno: 24-25 marzo 2022 Playoff, secondo turno: 28-29 marzo 2022