Qual è la malattia di Arisa? La confessione su Instagram

Sulla salute delle persone, a volte un po’ tutti dovremmo farci i fatti nostri. Non sappiamo che storia c’è dietro. Quanta sofferenza e se si accetta di essere malati.

Ma quando si è dei vip, sottoposti alle luci mediatiche e autosottoposti ai social, si è quasi costretti – anche se basterebbe non farci caso ai commenti o direttamente togliersi sai social network – a giustificare la propria vita, persino quando si ha una malattia degenerativa.

C’è chi come Daria Bignardi ha confessato il proprio tumore dopo che era guarita. Idem Emma Marrone, che ha fatto sapere del suo tumore alle ovaie quasi fino in sala operatoria Chi, come Arisa, ha deciso di aprirsi al pubblico, per qualcosa di molto meno grave.

La cantante ha svelato di essere costretta a portare i capelli corti a causa della tricotillomania. Arrivata al successo grazie alla voce cristallina, l’artista è famosa non solo per i suoi successi, ma anche per i continui cambi di look.

LEGGI ANCHE: Iva Zanicchi senza filtri: “A letto sono un olimpionica”.

Quando entrò per la prima volta nelle case degli italiani infatti Arisa aveva la frangetta e uno short bob, nel corso degli anni i suoi capelli si sono accorciati sempre di più e per un lungo periodo ha sfoggiato un pixie cut, poi la decisione di provare le extension e il ritorno al look corto.

Dietro la scelta di portare i capelli cortissimi però non si nasconde semplice vanità, ma un disturbo molto più grave. Arisa, infatti, ha confessato su Instagram di soffrire di tricotillomania. Si tratta di un disturbo ossessivo-compulsivo provocato dallo stress che spinge a strapparsi i capelli. Chi ne è affetto giocherella spesso con le ciocche e, senza accorgersene, arriva a strapparle.

Un problema che Arisa ha tentato di risolvere anche puntando su una pettinatura cortissima che le impedisce di provocare danni alla chioma. La confessione è arrivata nella Stories, dove l’artista ha chiesto ai follower, tramite un sondaggio, se doveva «darci un taglio» nuovamente oppure farsi crescere i capelli. Di fronte alla risposta di alcuni fan che la preferivano con una chioma fluente, l’artista ha svelato di soffrire di tricotillomania.

LEGGI ANCHE: Grave incidente per Lapo Elkann: “Ringrazio Dio”.

«Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco» ha spiegato. La tricotillomania è un disturbo che porta a strapparsi non solo i capelli dal cuoio capelluto, ma anche le sopracciglia e i peli. Questa patologia lascia dei segni fisici, identificabili come delle chiazze sulla testa, che possono spesso causare disagio e problemi nei rapporti interpersonali.

Ne esistono diverse forme: quella più lieve è gestibile, mentre in altri casi il desiderio di strappare i propri capelli diventa incontrollabile. La patologia è cronica e se non viene curata nel modo giusto può peggiorare nel corso del tempo.

LEGGI ANCHE: Vuoi evitare la depressione stagionale? Mangia meno dolci a Natale.