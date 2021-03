Quali sono le condizioni del principe Filippo? I sospetti

Il Principe Filippo è ricoverato da 20 giorni.

Il Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, è ricoverato in ospedale da diverse settimane. Il consorte della sovrana inglese, che ha appena chiamato a raccolta i membri senior della Famiglia Reale per la celebrazione del Commonwealth Day, starebbe, secondo alcune indiscrezioni, avvicinandosi a un momento estremamente doloroso: la perdita dell’uomo che ha sposato nel 1947.

Principe Filippo: gli indizi sulla sua salute

Sono diversi gli indizi che stanno facendo parlare di un peggioramento della salute di Filippo di Edimburgo sono diversi. Tra questi, rientra l’arrivo, per la Regina, di un dono speciale: due nuovi esemplari di corgi, la razza di cane preferita dalla sovrana inglese.

C’è chi parla di un regalo legato semplicemente alla passione di Elisabetta per questa razza e chi, invece, di un dono finalizzato a preparare emotivamente la 94enne alla dipartita del consorte.

L’anziano Principe, sottoposto a un intervento al cuore al St Bartholomew’ s Hospital di Londra, sta passando la convalescenza presso il King Edward VII Hospital. A preoccupare in merito alle sue condizioni di salute ci pensa anche un’indiscrezione lanciata dalla testata The Royal Observer, che afferma che Harry, attualmente negli USA con la moglie Meghan Markle in dolce attesa di una bambina, sarebbe stato richiamato a Londra dalla Royal Family.

