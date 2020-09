Quando riaprono le scuole? Il calendario Regione per Regione

Quando riaprono le scuole? Sono tantissime le persone che si fanno domande in merito, anche e soprattutto in virtù dei tanti mesi di chiusura causati dallo scoppio dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Ecco, Regione per Regione, il calendario dell’avvio delle attività scolastiche.

Valle d’Aosta: 14 settembre

14 settembre Provincia autonoma di Bolzano: 7 settembre

7 settembre Provincia autonoma di Trento : 7 settembre

: 7 settembre Veneto : 14 settembre

: 14 settembre Friuli Venezia Giulia : 16 settembre

: 16 settembre Piemonte : 14 settembre

: 14 settembre Lombardia : 14 settembre

: 14 settembre Liguria: 14 settembre

14 settembre Emilia Romagna : 14 settembre

: 14 settembre Toscana : 14 settembre

: 14 settembre Umbria: 14 settembre

14 settembre Lazio: 14 settembre

14 settembre Abruzzo : 24 settembre

: 24 settembre Marche : 15 settembre

: 15 settembre Campania : 24 settembre

: 24 settembre Molise: 14 settembre

14 settembre Puglia: 24 settembre

24 settembre Sicilia: 14 settembre

14 settembre Sardegna: 22 settembre

Sono uguali per tutte le Regioni le date dei ponti e delle festività religiose nazionali. Ecco l’elenco:

Domenica 1 novembre 2020: Tutti i Santi

Tutti i Santi Martedì 9 dicembre 2020 : Immacolata Concezione

: Immacolata Concezione Venerdì 25 dicembre 2020: Natale

Natale Sabato 26 dicembre 2020 : Santo Stefano

: Santo Stefano Venerdì 1° gennaio 2021 : Capodanno

: Capodanno Mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania

Epifania Domenica 4 aprile 2021: Pasqua

Pasqua Lunedì 5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo

Lunedì dell’Angelo Sabato 1 maggio: festa del lavoro

festa del lavoro Mercoledì 2 giugno: Festa della Repubblica

Da ricordare, infine, che ogni Regione può decidere autonomamente di posticipare l’inizio delle lezioni.

